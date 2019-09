Tanz : Ruhrtriennale gibt sich der Liebe hin

Bochum Hochenergetisches Tanztheater wird zum Ende des Festivals ein Ereignis.

Kurz vor dem Ende der diesjährigen Ruhrtriennale hat Intendantin Stefanie Carp noch ein Ass im Ärmel: Die Welturaufführung „Chapter 3“ der israelischen Choreographin Sharon Eyal in der Jahrhunderthalle ist ein einstündiges Stück hochenergetisches Tanztheater zu einem treibenden Soundtrack.

Das Publikum springt nach Abklingen des letzten Tons sofort von den Sitzen auf und jubelt in einer selbst bei der Ruhrtriennale selten erlebten überschäumenden Begeisterung – weil der Funke übergesprungen ist, weil die Inszenierung trotz konstant lauter Musik und Bewegungsüberschuss einen klaren Fokus behält auf die Möglichkeit der Liebe. „Chapter 3“ – also Kapitel 3 – ist tatsächlich der dritte Teil oder auch die dritte Episode einer Reihe von Inszenierungen über die Liebe, die auf einer Geschichte des US-amerikanischen Slam-Poeten Neil Hilborn basiert. Erzählt wird sie aus der Sicht eines an einer Zwangsstörung Erkrankten; und im dritten Teil geht es laut Programmheft um „Prozesse des Reparierens, sich neu Arrangierens“.

Den Sound, der die Bewegungen mit seiner eigenen Bedeutung flankiert oder oft auch stark vorformiert, hat der Schlagzeuger Ori Lichtik produziert. Er ist nicht in erster Linie „explosive Technomusik“ wie angekündigt, sondern eine Art elektronisch transzendierte Folk- und Blues-Musik, auch lateinamerikanische und afrikanische Rhythmen gehen in ihm auf. Weltumspannende, so archaisch wie moderne Klänge sind das, die die Universalität des Themas unterstreichen.

Die neun Tänzerinnen und Tänzer führen dazu erst eine Gruppen-Choreographie auf, bewegen sich wie gleichgeschaltete Club-Gänger. Sie tragen Kostüme, die aus Christian Diors Modeschmiede stammen und wie eine zweite, tätowierte Haut wirken. Auf ihnen verlaufen feine Linien wie Nerven- oder Blutsysteme, auf der Stelle des menschlichen Herzens prangt das bekannte, leuchtend rote Herzsymbol.

Das Geschlecht der Tänzer spielt an diesem Abend keine Rolle, wenn sich aus der Gruppe Paare herausschälen, die gemeinsame Bewegungen probieren, sich zaghaft annähern oder ekstatisch miteinander zur Musik abgehen.