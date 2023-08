Die neue Ausstellung in der Kunstsammlung NRW Berührende Bilder geschundener Kreaturen

Schwer zu sagen, was einen am meisten berührt: die Porträts von Menschen am unteren Rand der Gesellschaft, die in warmen Farbklängen erfassten Landschaften mit schief stehenden Häusern, die Wiedergabe gehäuteter Ochsen, welche die Schlachtung durch die Harmonie der Farben fast vergessen macht, oder aber das Schicksal des Malers selbst. Chaim Soutine (1893 - 1943) wuchs in einem weißrussischen Schtetl nahe Minsk als das zehnte von elf Kindern eines armen jüdischen Flickschneiders auf. Seine Eltern bestraften ihn oft wegen seiner Zeichnungen, denn im Judentum ist das Darstellen von Menschen verboten. Schon 1907 wanderte er aus, erst nur nach Minsk, dann nach Wilna an die dortige Kunstakademie und 1913 nach Paris.