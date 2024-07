„Aurora Negra“ beim Asphalt-Festival Diesem Anfang wohnt die Trauer inne

INFO

Sommer der Künste Das Asphalt Festival dauert noch bis 21. Juli. Spielstätten sind das Central am Hauptbahnhof, die Seebühne am Schwanenspiegel und das 34Ost an der Oststraße. Programm-Info: www.asphalt-festival.de

Ausblick Am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr (13./14.7.) ist auf der Seebühne „Send me up!“ zu sehen, eine Uraufführung mit Schauspielerin Anke Retzlaff und den Musikern Peter Florian Berndt und Dominik Tremel. Am Sonntag (14.7.) liest Schauspieler Devid Striesow Texte von David Foster Wallace (Central, 18.30 Uhr). Am Montag (15.7., 20.30 Uhr) gastiert das Sean-Hafeli-Trio mit Soul & Jazz auf der Seebühne.