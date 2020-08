Poesiefest in Corona-Zeiten : Cees Nooteboom: „Poesie ist ein sicherer Ort“

Düsseldorf Im Düsseldorfer Heine Haus wird das zehnte und hochkarätig besetzte Fest der Poesie gefeiert.

Lyrik ist kein Luxus in Krisenzeiten, sondern ein Lebenszeichen. Eine echte Hilfe „speziell jetzt“, hat uns Cees Nooteboom geschrieben. Der niederländische Bestsellerautor ist ein ausgesprochener Fan des mitten in der Altstadt gelegenen Heine Hauses und hat die darin beherbergte Literaturhandlung „Müller & Böhm“ einst zur „schönsten Buchhandlung der Welt“ erkoren. Zum bevorstehenden Poesiefest legt er sich gerne ins Zeug für die Dichtkunst und verrät: „Ich lese dieser Tage die ganze ,Aeneis’ von Vergil, dann bin ich mal aus dieser elenden Corona-Umarmung befreit mit einem Gedicht, das mich nach 2000 Jahren noch immer inspiriert. Das kann nur die Poesie.“

Das hätte der, der 1797 in diesem Haus geboren wurde, sicherlich gern gehört. Auch wenn Heine die letzten Jahre seines Lebens in Paris verbrachte und dort verstarb, so hat er sich doch gern an seine Geburtsstadt erinnert: „Die Stadt Düsseldorf ist sehr schön, und wenn man in der Ferne an sie denkt und zufällig dort geboren ist, wird einem wunderlich zumute.“