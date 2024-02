Dieter Falks neue CD Im Galopp durch die Musikgeschichte

Mag er verraten, was ihn jeweils zu einem Lied inspirierte? Das gefällt ihm. Wo Dieter Falk doch selbst so viel Freude an diesem Album hat, mit dem er 2024 seine zahlreich geplanten Konzerte füttert. Sofort legt er los mit dem ersten Beispiel: „Die Gedanken sind frei“ zum Text von Hoffmann von Fallersleben, festgehalten im Liederheft „Mundorgel“, das Generationen von Jugendlichen bei Freizeiten und Wanderungen begleitete. „Mein Motto“, kommentiert er. „Ich nehme mir die Freiheit, Lieder querbeet zusammenzustellen. Gerade jetzt ist die Unabhängigkeit des Denkens besonders wichtig.“