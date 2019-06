CD-Tipp : Song-Perlen aus dem Nachlass von Prince

Funk Als im vergangenen Jahr das lieblose Album „Piano And A Microphone“ aus dem Nachlass von Prince erschien, machte man sich Sorgen: Würde jetzt der legendäre Tresor geplündert werden, in dem der vor drei Jahren gestorbene Meister massenhaft unveröffentlichte Songs gelagert haben soll?

Würde nun wahllos unter die Leute gebracht werden, was sich zu Geld machen ließe?

Nun ist die zweite Veröffentlichung aus dem Nachlass von Prince da, und man darf Entwarnung geben: „Originals“ ist eine großartige, schlüssige und faszinierende Zusammenstellung von Liedern, die in den Versionen anderer Künstler bekannt geworden sind. Darunter Welthits wie „Manic Monday“, das die Bangles 1985 an die Spitze der Charts brachten, und „Nothing Compares 2 U“, das 1990 in der Fassung von Sinéad O’Connor (das Video mit dem starken Tränenfluss!) berühmt wurde.