Bitte hören! : Britischer Pop von den Catenary Wires

Das warmherzige Album „Til The Morning“ von The Catenary Wires versammelt herrliche Indiepop-Songs von zwei Helden des Genres.

Wer in den 1980er Jahren ein Faible für britischen Gitarrenpop abseits von den Smiths gehabt hat, wird sich vielleicht an diese Namen erinnern: Beide spielten in den besten Bands des Genres, bei Talulah Gosh nämlich, bei Heavenly, Marine Research und Tender Trap. Das Königspaaar des Indie-Pop tritt hier also auf, Helden des zweieinhalb-Minuten-Songs, und in einer gerechten Welt wären sie ehrenhalber mindestens Bürgermeister von London. Aber sicher würden sie das gar nicht sein wollen. Viel lieber sind sie in der Grafschaft Kent.