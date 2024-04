Carolyn Bessette-Kennedy Die tragische Stil-Ikone des puristischen Chic

Was fasziniert heute noch an dieser Person? Carolyn Bessette wuchs in Connecticut auf. Sie studierte in Boston und arbeitete als Aushilfe in der dortigen Boutique von Calvin Klein. Sie nahm einen Job in der New Yorker Zentrale des Labels an, stieg zum bekanntesten Gesicht in der PR-Abteilung auf. Nach Feierabend feierte sie in den Clubs, dann traf sie ihren späteren Mann und blieb berufstätig. Der Mythos von New York verbindet sich in ihrer Person mit der Tragik der berühmtesten Familie Amerikas. „Der Fluch der Kennedys“: das Attentat auf JFK 1963 in Dallas. Der Flugzeug-Absturz, den Ted Kennedy 1964 knapp überlebte. Das tödliche Attentat auf Senator Bobby Kennedy 1968. Das sind nur die bekanntesten Daten, die unter dieser Überschrift versammelt werden.