Caroline Wahl schreibt Fortsetzung ihres Bestsellers Endstation Ostsee

Klingt ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchen – was es natürlich nicht ist. Denn alles beginnt mit einem Todesfall. Und mit Ida, die mit einem blöden Hartschalenkoffer vor ihrer Kindheit flieht, aus der vollen Wohnung mit den hässlichen Möbeln, vor der kürzlich gestorbenen Mutter, deren Alkoholatem noch in der Luft liegt. Auch der Geruch ihrer „Klamotten“ strömt noch aus dem Kleiderschrank. Wohin jetzt? Logisch, zur besorgten Tilda nach Hamburg. Doch in Idas Leben ist kaum etwas folgerichtig. Zwar steigt sie brav in den ICE gen Norden, doch seine Endstation die Ostsee ist plötzlich anziehend, und so rauscht Ida schnurstracks an Hamburg vorbei. Weil sie ihr Handy auch lieber auf Flugmodus einstellt, ist Ida für ihre besorgte Schwester erst einmal abgetaucht. Für den Leser nicht.