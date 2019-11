CD-Tipp : „Canto ostinato“ für acht Saxofone

Düsseldorf „Canto ostinato“ des Niederländers Simeon ten Holt ist ein Meisterwerk der Moderne.

Ähnlich verhält es sich mit Simeon ten Holts „Canto ostinato“. Das 1979, also vor 40 Jahren uraufgeführte Werk gilt in den Niederlanden als ikonische Studie über die Möglichkeit, 106 verschiedene „sections“, die jeweils nur sehr kurz sind, zu einer riesenhaften, gleichsam schwebenden Studie über die endliche Unendlichkeit wuchern zu lassen. Simeon ten Holt (1923 bis 1012) gilt bei unseren Nachbarn als Galionsfigur, allerdings nur wegen „Canto ostinato“; die vielen anderen seiner Werke sind mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Unvorstellbar, dass er in seinen frühen Jahren sogar ein tätiger Anhänger der seriellen Komponierweise war. Gelernt hat er das alles nicht: Seine Lehrer in Paris waren Arthur Honegger und Darius Milhaud gewesen, die beide weder mit Serialismus noch mit Minimal Music etwas am Hut hatten.