Filmfestspiele in Cannes : Ovationen für deutsche Koproduktion

Cannes Terrence Malicks „Ein verborgenes Leben“ mit August Diehl begeisterte bei den Filmfestspielen.

Internationale Kritiker bezeichneten den Film von US-Regisseur Terrence Malick („The Tree of Life“) bereits als Meisterwerk. „A hidden life“, so der Originaltitel des Films, basiert auf wahren Begebenheiten. Er erzählt in grandiosen Bildern und auf sehr poetische Weise von dem österreichischen Bauern Franz Jägerstätter, der nicht für die Wehrmacht kämpfen wollte. Malick, der sich nie in der Öffentlichkeit zeigt, war auch dieses Mal weder bei der Premiere noch der Pressekonferenz dabei.