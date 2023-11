Neusser Kulturpreis für Hannes Wader Lobeshymne für einen Sprachtänzer

Am Wochenende vergab der Rhein-Kreis Neuss seine höchste kulturelle Auszeichnung: den Friedestrompreis. Benannt ist die mit 4000 Euro dotierte Auszeichnung nach der gleichnamigen Burg, die Friedrich III. von Saarwerden in der Fest Zons errichten ließ. Dort wird sie auch alle zwei Jahre in einem Festakt verliehen. Diesjähriger Preisträger ist der Liedermacher Hannes Wader. Inzwischen 81 Jahre alt, feierte er seine großen Erfolge in den Siebzigern und Achtzigern mit linken Protestsongs, aber auch klassischem Volksliedgut.