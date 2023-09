Burkhard Scheuer ist neuer Geschäftsführer der Tonhalle „Das Haus ist herausfordernd“

Burkhard Scheuer, 1969 in Duisburg geboren, ist der neue kaufmännische Geschäftsführer der Tonhalle. Seine Ausbildung verlief klassisch und zielstrebig: Ausbildung zum Bankkaufmann, Studium der Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensberater in Frankfurt, dann leitende Positionen in den Verwaltungen von Schleswig-Holstein Musik-Festival und Rheingau-Musik-Festival, zuletzt stellvertretender Hauptabteilungsleiter bei MDR Klassik in Leipzig.