Burgtheater Wien : Nobelpreisträgerin Jelinek bringt Ibiza-Affäre auf die Bühne

Safira Robens und Martin Wuttke spielen in einer Probe zum Stück "Schwarzwasser" im Akademietheater vom Burgtheater (Archivbild). Foto: dpa/Matthias Horn

Wien Das legendäre Ibiza-Video der Strache-Affäre in Österreich kommt auf die Bühne: In Wien wird am Donnerstag das Stück „Schwarzwasser“ nach einem Text von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek uraufgeführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Hauptrollen sind Caroline Peters (48, „Mord mit Aussicht“) und Martin Wuttke (57, „Tatort“ Leipzig) zu sehen. Die Namen der Hauptakteure des eigentlichen Ibiza-Videos sollen dabei keine Rolle spielen, vielmehr thematisiere das Stück unter anderem die schnelle Ausbreitung rechtspopulistischer Positionen, teilte das Burgtheater vorab mit.

„Nachhaltig vergiften sie das Klima, gesellschaftlich wie ökologisch, bis die globale Katastrophe droht.“ Aufgeführt wird das Stück im Wiener Akademietheater, einer Spielstätte des renommierten Burgtheaters. Regie führt Robert Borgmann (40).

Das heimlich aufgenommene Ibiza-Video, in dem der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache anfällig für Korruption wirkt, hatte im Mai für ein politisches Beben in Österreich gesorgt. Strache musste als Parteichef und Vizekanzler zurücktreten. Wenige Monate später war er zudem in eine Spesenaffäre verwickelt. Die rechte FPÖ steckt seitdem in einer Krise.

(felt/dpa)