Lesung mit Burak Yilmaz : Kämpfer gegen Judenhass

Düsseldorf Burak Yilmaz hat sich als Mahner gegen die Gefahren des Antisemitismus einen Namen gemacht. Im Heine-Haus las er aus seinem neuen Buch. Mit dabei: die Antisemitismus-Beauftragte von NRW, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Gleichzeitig aber waren es die muslimischen Mitschüler, bei denen sich der Judenhass am häufigsten zeigte. Diese Erkenntnis änderte die Lebenspläne des jungen Duisburgers.

Nach seinem Lehramts-Studium initiierte Burak Yilmaz das Projekt „Junge Muslime in Auschwitz“. Seine erste Reise mit jungen Muslimen, darunter auch Palästinenser, brachte eine überraschende Erkenntnis: In Polen wurden die deutsch sprechenden jungen Leute nicht als Muslime sondern als Deutsche wahrgenommen. Dazu traf man auf eine große Anzahl israelischer Schülerinnen und Schüler, die angesichts des dargestellten Horrors in Auschwitz und Birkenau ihre Fassung verloren.