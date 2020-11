Aktionsbündnis Alarmstufe Rot : So laut kann Stille sein

Berlin Unter dem Hashtag #sangundklanglos haben am Montagabend viele Kunstschaffende bundesweit in den Sozialen Medien auf ihre Situation aufmerksam gemacht – und Aufnahmen von minutenlanger Stille geteilt. Laut dem Aktionsbündnis „Alarmstufe Rot“ beteiligten sich 25.000 Menschen, darunter auch die Staatsoper Berlin und die Band Deichkind.

In der Staatsoper Unter den Linden in Berlin scheint alles vorbereitet. Stühle und Notenständer stehen auf der Bühne, die Musiker und Musikerinnen ziehen in Konzertkleidung und mit Masken nacheinander ein, setzten sich auf ihre Plätze, rücken ihre Instrumente in Position. Es könnte nun losgehen. Eigentlich. Denn was nun folgt, sind keine Orchesterklänge, sondern einfach nur: Stille. 95 Sekunden lang. Und während die Musikerinnen und Musiker nach und nach vor den leeren Publikumsreihen mit der Bühne versinken, erscheint auf dem samtroten Vorhang in weißer Schrift ein Hashtag: „#sangundklanglos“. Mehr – das kann hier vorweggenommen werden – wird in der kurzen Aufnahme, die von der Staatsoper Berlin gestern in den Sozialen Medien und auf Youtube veröffentlicht wurde, nicht mehr zu hören sein. Was von den Musikerinnen und Musikern bleibt, sind nur die Klänge der sich hinunterfahrenden Bühne. Und eben eines: Stille.