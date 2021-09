Lebendige Demokratie : 55 Gründe, zur Bundestagswahl zu gehen

Ein Anstecker mit der Aufschrift „Wählen gehen!“ Foto: dpa/Bernd Settnik

„50 Ways to Leave Your Lover" sang Paul Simon 1975 und übertrieb dabei gewaltig. Von den 50 in Aussicht gestellten Möglichkeiten, seine Freundin zu verlassen, lieferte er gerade mal fünf. Wir dagegen stellen 55 Gründe vor, am Sonntag zur Bundestagswahl zu gehen. Und halten Wort.