Bundesregierung unter Spardruck Geht uns jetzt das Geld aus?

Mit dem Gefühl ist es so eine Sache, zumal in Deutschland, wo Gedankenschwere und Grundskepsis quasi zum Kulturgut gehören und die Leute die Dinge nicht so leicht nehmen wie anderswo. Dabei sind Gefühle in Wahrheit keineswegs immer von der Realität gesteuert, sondern stark von Vermutungen, Erwartungen, Enttäuschungen und Verunsicherungen geprägt. Zumal in einer so komplexen Welt, wie sie uns heute begegnet.