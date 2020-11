Deutliche Steigerung : Kulturhaushalt des Bundes steigt um 170 Millionen Euro

Berlin Dem Bund stehen im kommenden Jahr 2,1 Milliarden Euro für Kulturausgaben zur Verfügung. Der Haushaltsausschuss des Bundestag hat einer Steigerung des Kulturhaushalts zugestimmt. Das sind 170 Millionen Euro mehr als im vorherigen Haushalt.

Berlin (dpa) - Der Kulturhaushalt des Bundes wird in Corona-Zeiten deutlich gesteigert. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte am Donnerstag in Berlin ein Plus von 170 Millionen Euro. Damit steht für Kulturausgaben im kommenden Jahr die Rekordsumme von gut 2,1 Milliarden Euro zur Verfügung. „Zahlreiche Kulturprojekte in allen Teilen des Landes können durch die Unterstützung des Bundes zusätzlich realisiert werden“, sagte Patricia Lips, zuständige Berichterstatterin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.