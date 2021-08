Bürgerinitaitive hat Online-Umfrage gestartet : Über die Kirche wird jetzt abgestimmt

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Kirchenaustritte“ hängt vor der Rechtsantragsstelle im Oberlandesgericht in Köln. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bremen Ein rheinischer Katholik hat eine Online-Umfrage zu kritischen Themen der Kirche gestartet. Im Herbst soll den deutschen Bischöfen das Ergebnis auf ihrer Vollversammlung in Fulda präsentiert werden.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Ein klassischer rheinischer Katholik sei er. Doch irgendwann ist dem „biederen Kernkatholiken“ dann doch die Hutschnur geplatzt. Als nämlich Carl Kau seinen Enkelkindern kaum noch erklären konnte, was sich in seiner Kirche gerade abspielt. Was tun? Er gründete keinen weiteren Verein, rief keine neue Protestbewegung ins Leben, sondern startete mit Gleichgesinnten vor einigen Wochen eine Online-Umfrage zur Kirche. Und deren Ergebnisse sollen im September am Rande der Herbstvollversammlung in Fulda den derzeit 68 deutschen Bischöfen präsentiert werden.

Carl Kau ist kein Kirchenrebell, keiner, der seine Stimme allzu schnell erhebt, bloß weil jetzt alle über die Kirche meckern, sich empören. Lieber möchte er als Sprachrohr all jenen dienen, die aus der Mitte der Kirche kommen und so unzufrieden und ratlos sind wie er selbst.

Sicher, wissenschaftlich würde der kleine Fragenkatalog der Initiative „Katholischer Klartext“ nicht bestehen. Dafür sind die Fragen zu suggestiv und eher an die ­Adresse der Unzufriedenen gerichtet. So kann man mit den Parametern „wichtig“, „egal“, „unwichtig“ beispielsweise diese Themen bewerten: Demokratische Mitbestimmung statt absolutistischer Monarchie, Aufarbeitung statt Vertuschung, wirklichkeitsnahe Lebensformen statt Pflichtzölibat, Gleichberechtigung statt männlicher Dominanz, Transparenz statt Geheimniskrämerei. Dazu kommen noch ein paar Ja-Nein-Fragen.

Carl Kau fragt online Tausende Katholiken nach ihrer Meinung. Foto: Carl Kau/privat

Vermutlich dürfte das Ergebnis ein durchweg kritisches sein. Denn wer teilnimmt, wird dies kaum tun, weil er alles prima findet und er mit seinem Votum die Verantwortlichen zum Weitermachen ermuntern möchte. Kau geht es um etwas anderes, um ein Stimmungsbild unter den nach wie vor Gläubigen, das den Bischöfen vor Augen gehalten werden soll.

Denn auch davon ist der 67-Jährige überzeugt: dass wir hierzulande seit Langem keine Austrittswelle erleben, sondern eine regelrechte Vertreibung. Und das liegt nach seinen Worten auch an den alten, überholten Strukturen. Kirche brauche viel mehr Demokratie und könne nicht mehr ihren Absolutismus pflegen, sagt er. Außerdem könne sie nicht 50 Prozent der Menschheit vom Weiheamt ausschließen, bloß weil sie weiblich sei.

Kau ist gebürtiger Kölner und ein Rheinländer durch und durch. Er hat in Krefeld viele Jahre für eine große Bank gearbeitet, zog dann nach Bremen und wurde dort Bürgerschaftsabgeordneter. Heute arbeitet er noch als Finanzberater, und wenn es seine Gesundheit erlaubt, gerne noch bis 75, sagt er. In diesem Alter werden auch denn auch katholische Geistliche in der Regel entpflichtet.

An seiner Umfrage haben sich bislang knapp 8600 Menschen beteiligt. Das ist nicht wenig, für Kau aber ein bisschen enttäuschend – auch wenn die Abstimmung noch ein paar Wochen läuft. Insgeheim hatte er gehofft, dass wenigstens fünf Prozent der Katholiken mitmachen und ihre Stimme abgeben. Das wären dann eine Million gewesen. Nun wird für den Herbst angepeilt, wenigstens das Meinungsbild von über 10.000 Gläubigen präsentieren zu können. Aber auch die Beteiligung ist für Kau ein Indiz für die Kirchenkrise. Nach seiner Wahrnehmung greife in Kirchenfragen eine erschreckende Gleichgültigkeit um sich: „Das ist ja die schlimmste Form, dass die Menschen sich heute an den Dingen nicht mehr reiben und das Thema Kirche einfach abhaken. Denn wer sich aufregt, hat wenigstens noch eine innere Beziehung und einen Bindungswunsch.“

Für ihn selbst kommt – bei allem Unmut - ein Austritt jedenfalls nicht in Frage: „Die Kirche ist und bleibt meine Glaubensheimat.“