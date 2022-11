Johnnes Schütz erhält Kunstpreis NRW Ein Bühnenbildner, der das Bühnenbild nicht mag

Info

Hauptpreis NRW Er ist mit 25.000 Euro dotiert, wird jährlich an einen bedeutenden Künstler oder ein Künstlerkollektiv in einer der fünf Kunstsparten Baukunst, Musik, Literatur, darstellende Kunst oder visuelle Künste verliehen, deren Schaffen in enger Beziehung zum Land NRW steht. Der Preis wurde im Vorjahr neu aufgelegt und erinnert an den „Großen Kunstpreis" des Landes, der zuletzt vor über 50 Jahren verliehen wurde.

Förderpreis NRW Er ist mit jeweils 15.000 Euro dotiert und ging an die Medienkünstlerin Nathalie Brum, die Chordirigentin Heide Müller, den Roman- und Essayautor Yannic Han Biao Federer, die Tänzerin Naomi Brito und das Baukunst-Kollektiv Demo Working Group.

Künstler Wer mehr über den Preisträger Johannes Schütz wissen will, sollte seine „Modelle & Interviews" im Künstlerbuch von 2016 lesen. Hier gibt er in beispielhafter Klarheit und formaler Strenge Einblicke in seine Bühnenwelt.