Geschenketipps Die schönsten Bücher zum Fest

Das ist ein absolut ungewöhnlicher Roman, in dem der in Köln lebende Autor, Orientalist und Friedenspreisträger in eine Ich-Erzählerin schlüpft und sie die Wechselfälle des Lebens bedenken lässt. Sie, das ist eine aus dem Iran stammende erfolgreiche Autorin, Essayistin und Journalistin, damit dem Autor in manchen Bezügen nicht unähnlich. Sowieso rätseln die Leser seit Erscheinen des Buches, was es eigentlich sei: ein Roman, ein Essay, ein Sachbuch, gar eine Autofiktion? Das sind unerhebliche Fragen für diesen wilden Lesestoff, der als Tagebuch daherkommt, unterteilt ist in die vier Jahreszeiten und gegliedert in 365 Abschnitte, also die Tage eines ganzen Jahres. Doch auf diese Ordnung bleibt es auch schon beschränkt. Es gibt nämlich kein Datum, nur wenige Ortsangaben, keine verlässliche Chronologie. Stattdessen den Vorsatz der Erzählerin, in einem Jahr ungelesene und damit tote Bücher zur Hand zu nehmen und zu lesen, wenigstens in Ausschnitten – und zwar von A bis Z. Das gelingt nicht vollständig, der Titel verrät es. Was bleibt, ist ein Buch voller Bücher, voller Gedanken, Zitate, Erinnerungen – in einem Jahr, das die Erzählerin gegen Ende ein „schlimmes Jahr“ nennt, und nur nach menschlichem Ermessen stünde fest – so heißt es –, „dass es nicht noch schlimmer kommen wird“. los

Hanser, 592 Seiten, 32 Euro