Kunst in der Synagoge Stommeln Mischa Kuball stellt neuen Bildband vor

Ein echter Skandal entlud sich 2006. Der Konzeptkünstler Santiago Sierra, der gerne an Tabus kratzte, parkte für „245 Kubikmeter“ sechs Autos vor der Synagoge und leitete die Abgase über Schläuche ins Innere. Eine abschreckende Tafel warnte vor der tödlichen Gefahr. Die Wellen der Empörung schlugen hoch. Nicht so bei anderen Arbeiten, etwa von Eduardo Chillida, Rebecca Horn, Rosemarie Trockel oder Tony Cragg. „Das kleine, bescheidene Projekt ist nicht dazu geeignet, dass Künstler Steinchen für ihre Karriere sammeln“, sagt Mischa Kuball. Die 1881 erbaute Synagoge aber wurde zum Begegnungsort von Geschichte und Kunst. Seit Mitte der 20er-Jahre gab es in Pulheim keine jüdische Gemeinde mehr. Ein Landwirt nutzte das Gebäude als Abstellkammer und Stall. Den Davidstern am Eingang überdeckte er mit Mörtel, damit entging die Synagoge in der Pogromnacht der Zerstörung. Die Stadt kaufte sie in verwahrlostem Zustand, restaurierte sie und rief das Kunstprojekt ins Leben. Nach der Coronapause denkt man nun an eine Fortsetzung.