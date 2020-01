Lesung : Der Autor als Performer

Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Buchpreisträger Saša Stanišic stellte seinen prämierten Roman „Herkunft“ im Kuppelsaal der Deutschen Bank an der Kö vor.

Ach, Rike! Nur ihretwegen hat er sich für die Projektwoche „Fotorealistisches Malen“ gemeldet. Dabei kann er gar nicht malen und erst recht nicht fotorealistisch. Aber Rike aus der 10 B2 ist im Kurs, zumindest hat auch sie sich angemeldet. Doch dann wird sie krank, und er muss neben Andreas sitzen, der nur von der Bundeswehr schwafelt und noch schlechter malt als er. Das klingt nach einer Coming-of-Age-Geschichte – und das ist sie auch, nur unter besonderen Vorzeichen. Denn der Ich-Erzähler ist ein bosnischer Kriegsflüchtling, der mit seiner Familie aus dem Bürgerkriegs-Jugoslawien der 1990er Jahre fliehen musste und in Deutschland ein neues Leben und eine neue Sprache lernen muss. Jedes Wort ist für ihn eine Überraschung, jeder Satz ein kleines Universum.

Der Roman „Herkunft“ ist auch die Geschichte seines Autors: Saša Stanišic erlebte genau dieses Schicksal, mit der Verfolgung in einem Land, das für den Jungen echte Heimat war; der Schal seines geliebten Clubs von Roter Stern Belgrad wird ihn auf der Flucht bis nach Deutschland begleiten. Solche Geschichten kennen nie ein wirkliches Happyend, aber manchmal eben doch einen guten Ausgang. Wie bei Saša Stanišic, der mit seinem Roman den Deutschen Buchpreis 2019 gewann und jetzt im Kuppelsaal der Deutschen Bank an der Kö auftrat. Die Stiftung des Geldinstituts lädt ja als Sponsor des Buchpreises seit Jahren die Siegreichen ein. Man hat also eine gewisse Routine. Die enorme Nachfrage nach der Lesung mit Stanišic aber hat dann doch alle überrascht.

Info Das Taschenbuch soll im September erscheinen Das Buch Saša Stanišic: „Herkunft“. Luchterhand Verlag,

367 Seiten, 22 Euro Taschenbuch Nach Verlagsangaben soll die Taschenausgabe im September dieses Jahres erscheinen.

Nur den Autor nicht. Der ist auf einer Art Never-Ending-Tour seit knapp einem Jahr in Deutschland unterwegs, füllt die Säle, signiert Bücherberge, verzaubert seine Zuhörer. Denn auch das gehört zu seiner Kunst: Saša Stanišic ist ein absoluter Performer, und etwas ruppiger, aber dennoch treffend formuliert eine Rampensau. Stanišic liebt das Publikum, und das liebt nach kurzer Zeit auch ihn. Er ist charmant, witzig, laut und leise, seine Hände sind ständig in Bewegung, er tigert hinterm Lesepult hin und her und muss dabei kaum noch ins Buch schauen. Geschenkt, denn nach 70 absolvierten Lesungen – und 30 weitere sind fürs erste Halbjahr 2020 gebucht – kennt er sein Buch fast auswendig.

Saša Stanišic unterhält sein Publikum, ohne das Schicksal klein zu machen. Im Gewand der Literatur lässt sich sein Leben ohnehin freier, pointierter erzählen. Und hinter den Anekdoten spürt man die Not, die er mit seiner Familie erfahren musste. Und sie macht begreifbar, warum Stanišic seine Buchpreis-Dankesrede nutzte, um mit dem damals ebenfalls frischgebackenen Nobelpreisträger Peter Handke und dessen Serbien-Sympathie abzurechnen. Im Roman ahnt man die tiefe Verletzung, in seinen Angriffen auf Handke haben sie klare Worte gefunden.

Der Sound seines Romans ist ein anderer: schnell, leicht und ironisch, seine Geschichte folgt dem Zickzack-Kurs der Erinnerung. Gäbe es ein Erfolgsrezept, dann wäre dies eins. Hinzu kommt sein sichtbares Markenzeichen mit dem aufreizend braven Seitenscheitel und seinem Pullunder, von denen er Dutzende besitzen muss und der eine Besucherin spontan zum Ausruf verleitete: Er sieht ja aus wie Schreiner.

Der Schreiner aber ist einer der augenblicklich wohl erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren: Knapp 260.000 Exemplare wurden von „Herkunft“ bislang verkauft und Übersetzungslizenzen für 19 Länder vergeben, darunter für Bosnien, Bulgarien, China, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Indien, Italien, Korea, Rumänien, Spanien, die USA und Großbritannien. Etliche weitere Anfragen sollen vorliegen. Vorerst wird man sich um den 41-Jährigen also keine Sorgen machen müssen, allenfalls um den nächsten Roman.

Saša Stanišic gibt sich von all dem reichlich unbeeindruckt. Am Nachmittag sei er in Düsseldorf am Rhein entlang gejoggt, und es sei sehr schön gewesen, sagt er zu Beginn. Überall nette Menschen.