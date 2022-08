Erinnerungen des Regisseurs : Werner Herzog blickt dem Wahnsinn ins Auge

Werner Herzog (l.) mit Klaus Kinski bei den Dreharbeiten zu Cobra Verde. Foto: arthaus

Das „Time“-Magazin zählte ihn zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Nun veröffentlicht der 79-jährige Regisseur seine Memoiren. Das Buch ist eine Sammlung herrlich abwegiger Geschichten.

Als Werner Herzog seinen Film „Fitzcarraldo“ plante, in dem ein echtes Dampfschiff mitten im Dschungel über einen Berg gewuchtet werden sollte, meldete sich Jack Nicholson. Er möchte die Hauptrolle spielen, sagte der Hollywood-Star und Basketball-Fan. Weil er aber kein Heimspiel der Los Angeles Lakers verpassen wolle, möge man bitte nicht in Peru drehen, sondern im Botanischen Garten von San Diego. Und zwar mit einem Miniaturschiff, das sei eh billiger. Herzog lehnte ab und entschied sich für Klaus Kinski.

„Jeder für sich und Gott gegen alle“ heißen die Erinnerungen, die der Regisseur Werner Herzog nun veröffentlicht, und darin stehen derart irre Geschichten, dass sich der Autor an einer Stelle gedrängt fühlt, dieses zu schreiben: Es werde ihm zwar niemand glauben, „aber ich erlebte, was ich erlebte“. Beim Dreh von „Fitzcarraldo“ etwa wurde ein Waldarbeiter von einer Schlange in den Zeh gebissen, einer Shushupe, die so giftig ist, dass dem armen Kerl noch 60 Sekunden bis zum Atem- oder Herzstillstand blieben. Er nahm seine Kettensäge, trennte sich den Fuß ab und überlebte.

Info Regisseur, Schriftsteller und Darsteller Memoiren „Jeder für sich und Gott gegen alle“ erscheint bei Hanser. 352 Seiten kosten 28 Euro. Roman Im vergangenen Jahr erschien Herzogs ebenso lesenswerter Roman „Das Dämmern der Welt“ (Hanser, 128 S., 19 Euro).

Herzog, der am 5. September seinen 80. Geburtstag feiert, ist eine mythische Figur. Er wird für seine Unverbrüchlichkeit verehrt, für seine Vorstöße in entlegene Regionen der Welt bewundert. Er ist zu einem Phänomen der Popkultur geworden, als Persönlichkeit ebenso wie mit seinem Werk. Hierzulande sind ja vor allem seine fünf Spielfilme mit Klaus Kinski bekannt. Seit 1995 lebt Herzog in Los Angeles. Er dreht dort unermüdlich Filme, zumeist Dokumentationen, die mitunter gar nicht ins deutsche Kino kommen. Er spielte bei den „Simpsons“ mit, wurde vom „Time“-Magazin als einzige deutsche Persönlichkeit neben Angela Merkel zu den hundert einflussreichsten Menschen der Welt gezählt und tritt als Darsteller in Produktionen wie dem „Star Wars“-Ableger „The Mandalorian“ und dem Actionfilm „Jack Reacher“ mit Tom Cruise auf.

Im oberbayerischen Dorf Sachrang erlebte Herzog eine archaische Kindheit. Ihn faszinierte, dass Ausrufer in den Ort kamen, um das Neueste aus den umliegenden Dörfern zu verkünden. Sein Vater arbeitete nicht, weil er eine alle Wissensgebiete überschreitende Studie schreiben wollte, von der er jedoch keine Zeile zu Papier brachte. Bald zog Herzog mit seiner Mutter nach München in eine Pension. Dort wohnte auch Klaus Kinski , der bereits damals für seine Tobsuchtsanfälle berüchtigt war. Während des Drehs von „Cobra Verde“ schoss Kinski später wahllos mit seiner Winchester auf die Bambus-Hütte der Statisten, weil deren Lachen ihn störte. „Dass er keinen der dicht gedrängten Körper traf, war der reine Zufall, er schoss nur einem der jungen Männer das oberste Glied des Mittelfingers ab.“

Das Buch wird von dem hinreißenden Herzog-Sound getragen, der sich schon durch die Bände „Vom Gehen im Eis“ und „Eroberung des Nutzlosen“ zog. Herzog kokettiert mit seiner Außenseiterposition und stillt den Hunger der Öffentlichkeit nach Abwegigem. Einmal aß er bei einer Filmpremiere seine Schuhe, weil er dem Regisseur Errol Morris versprochen hatte, das zu tun, wenn es dem Freund gelänge, seinen ersten Film ins Kino zu bringen. Am Achttausender Gasherbrum I platzte ihm die Armbanduhr, als er eine Tasse Tee zum Mund führte. Von der Höhe war der Druck der Luft unter dem Zifferblatt zu hoch geworden. Wenn er bei seinen Vorstößen in die Abgelegenheit keine Herberge fand, brach er schon mal in verschlossene Häuser ein. Sein Ethos schrieb vor, nichts kaputt zu machen und eine Dankes-Nachricht zu hinterlassen oder das von den Bewohnern angefangen auf dem Küchentisch zurückgelassene Kreuzworträtsel zu Ende auszufüllen. Und als er in den Straßen von Los Angeles der BBC ein Interview gab, wurde er vor laufender Kamera angeschossen. Sein Kommentar: „Ich empfand das als Teil der lokalen Folklore.“

Die schönsten Stellen sind indes jene, in denen er Einblicke gewährt in seine Persönlichkeit. Wenn er über seinen Glauben spricht etwa. Beim Drehen trage er einen fotomechanischen Nachdruck der Lutherbibel bei sich. Er hadere mit der Dreifaltigkeit, weil dabei ein Schöpfergott einen Sohn und einen Heiligen Geist zur Seite gegellt bekommt. Herzog entwirft eine Philosophie des Zu-Fuß-Gehens und intensiven Schauens, und er blickt auf Weggefährten wie die Schauspielerin Eva Mattes zurück, mit der er eine Tochter hat. Der Höhepunkt ist jenes zarte Kapitel, das er dem Schriftsteller Bruce Chatwin widmet. Herzog verfilmte Chatwins Roman „Der Vizekönig von Ouidah“, die Rechte wollte eigentlich David Bowie kaufen. Chatwin litt an den Folgen seiner Aids-Erkrankung, wurde von einem seltenen Pilz befallen. An seinem Sterbebett schenkte er Herzog seinen legendären Rucksack, den ein Sattler in Gloucestershire nach seinem Entwurf gefertigt hatte. Herzog benutzt ihn noch heute.