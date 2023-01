Buchclub Düsseldorf trifft sich wieder Erregende Reise nach Südtirol

In diesem Roman aus dem Jahr 2010 übernimmt Eva (Anfang 40), die größtenteils bei einer Pflegefamilie aufgewachsen ist, die Rolle der Protagonistin. Sie bekommt einen Anruf ihres Stiefvaters Vito Anania, der in ihrer Kindheit eine große Rolle in ihrem Leben gespielt hat und nun im Sterben liegt. Vito bittet Eva darum, dass sie ihn vor seinem Tod noch einmal besucht. So kommt es, dass Eva auf einer langen Zugreise durch ganz Italien erneut ihre schwierige Kindheit in Südtirol vor sich sieht. Diese war von der politisch instabilen Lage und dem Widerstand gegen die Italianisierung der konfliktbehafteten Region geprägt. Der Roman verbindet die knifflige Familiensituation Evas mit der vielfältigen Landschaft Südtirols, er beschreibt einzelne Landstriche und schildert packende geschichtliche Hintergründe.