Leipziger Buchmesse hofft auf neuen Hype ums Lesen Buchbranche setzt auf Social Media

So schnell wendet sich das Blatt: Aus der Online-Spielwiese für Unterhaltungsliteratur wird allmählich ein Hoffnungsträger der Buchbranche. Dass allein im vergangenen Jahr über zwölf Millionen Bücher verkauft wurden, die zuvor auf der Plattform #BookTok empfohlen wurden, lässt alte Vorbehalte bei vielen Verlagen deutlich kleiner werden. Grelle Fantasie-, sogenannte Young-Adults- und meist rosafarbene Liebesromane die von Bloggern nur mit grenzenloser Begeisterung in Kurz-Videos angepriesen, ach was: bejubelt werden, bescherten dem Handel neue und einst verlorengeglaubte Kundschaft. Und plötzlich werden Bücher nachgefragt, die bislang nicht in den Regalen standen. Trends werden sichtbar und verändern sich in kurzer Zeit wieder, Grenzen lösen sich auf, Vorurteile schwinden.