Wuppertaler Literaturbiennale Vom Verschwinden

Im Zentrum der Wuppertaler Literaturbiennale steht seit 2014 die Vergabe eines Nachwuchspreises an junge Autorinnen und Autoren. Gefördert von der Kunststiftung NRW hat er sich mittlerweile für viele als Sprungbrett erwiesen. Bewerben können sich Menschen aus dem deutschsprachigen Raum, die jünger sind als 35 Jahre. Die Texte werden in der Literaturzeitschrift „Karussell“ abgedruckt. Der Preis ist mit insgesamt 7.000 Euro dotiert – 5.000 Euro für den Hauptpreis und jeweils 1.000 Euro für zwei Förderpreise. Die Preisträger stehen bereits fest: Förderpreise gehen an die Autorinnen Lili Aschoff und Maria Marggraf. Der Hauptpreis geht an den Schriftsteller Orhan Erdem für seine Erzählung „Ein unser Dorf“. Die Preisverleihung ist am Sonntag, 5. Mai und 11 Uhr im Kronleuchterfoyer Opernhaus in der Kurt-Drees-Straße 4. Karten kosten 9 Euro, ermäßigt 6 Euro.