Unser Buch der Woche Ein Bleistift als Werkzeug der Befreiung

Wenn er sich unbeobachtet fühlt, schleicht sich Jim in die Bibliothek seines weißen Herrn. Er stöbert in den Büchern und bringt sich und seiner Familie das Lesen und Schreiben bei, schärft ihnen aber ein, gegenüber den weißen Besitzern niemals durchblicken zu lassen, dass sie sich Bildung angeeignet haben. „Die Weißen erwarten, dass wir auf bestimmte Weise klingen. Wenn sie sich unterlegen fühlen, haben wir darunter zu leiden.“ Je besser sich aber die Weißen fühlen, „desto sicherer sind wir“. Also heißt es: „Blickkontakt vermeiden“, „nie reden, ohne gefragt zu werden“. Und selbst wenn in der Küche ein Feuer ausbricht, immer darauf achten, „dass die Weißen diejenigen sind, die das Problem benennen.“ Die weiße Herrin zu fragen: „Möchten Sie, dass ich eine Schaufel Sand hole?“ sei zwar ein „richtiger Ansatz“, müsse aber noch in den Südstaaten-Slang übersetzt werden: „Herrmhimmel, Ma´am, so´ich vlleich ne Schaufel Sand ranschaffm?“