„Die Vorhersage“ Was, wenn Sie wüssten, wie lange Sie noch zu leben haben?

Diese fulminante Grundidee hat die US-Amerikanerin Nikki Erlick in einen souveränen, beinahe routinierten Debütroman verpackt. In den USA wurde das hochemotionale Werk sofort zum Bestseller, derzeit ist oder wird er in gleich 14 Sprachen übersetzt. In Deutschland ist „The Measure“ jetzt unter dem Titel „Die Vorhersage“ erschienen.