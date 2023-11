Gesamtwerk soll gewürdigt werden Norbert Scheuer erhält Walter-Hasenclever-Literaturpreis

Norbert Scheuer lebt den Angaben zufolge als freier Schriftsteller in der Eifel und entfaltet in seinen Romanen die Landschaft und die Menschen der Eifel paradigmatisch für grundsätzliche Fragen der Gegenwart. Er erhielt zahlreiche Literaturpreise, unter anderem den Wilhelm-Raabe-Preis sowie den Evangelischen Buchpreis für seinen Roman „Winterbienen“ (2019). In dem Buch schmuggelt der Außenseiter Egidius in Bienenkörben Juden über die Grenze nach Belgien, um sie vor dem Tod im nationalsozialistischen Deutschland zu retten.