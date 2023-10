Erfolgreich-und-glücklich-Ratgeber „Die Supermilf“ – Verona Pooth bringt neues Buch heraus

Düsseldorf · „Tipps und Tricks mit dessen Hilfe jede Frau selbst in zehn Kapiteln zur heißen Schnitte in der Lebensmitte werden kann“ – so kündigt Verona Pooth ihr neues Buch an, das am 18. Oktober erscheinen soll.

Verona Pooth (55), Entertainerin und Werbeikone, bringt ein neues Buch heraus. Es trägt den Titel „Die Supermilf“ und soll am 18. Oktober erscheinen. Gleich zu Beginn deutet Pooth dabei die aus der Pornografie stammende Abkürzung „Milf“ („Mother i'd like to fuck“) um zur „Mitten Im Leben Frau“. 19 Bilder Deutsche Stars – diese Berufe hatten sie vor dem Durchbruch 19 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Als solche bietet Pooth einen Erfolgreich-und-glücklich-Ratgeber. Es geht um die Herausforderungen der zweiten Lebenshälfte: „Wie bleibe ich attraktiv, gesund, erfolgreich und fit?“ „Tipps und Tricks mit dessen Hilfe jede Frau selbst in zehn Kapiteln zur heißen Schnitte in der Lebensmitte werden kann“, heißt es in der Werbung. „Ein Must-Read für alle Frauen, die der Menopause und ihren Begleiterscheinungen mit sehr viel Leichtigkeit in den Hintern treten wollen.“

