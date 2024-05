Im Alter von 77 Jahren US-Schriftsteller Paul Auster gestorben

Geboren wurde Auster 1947 als Sohn jüdischer Einwanderer in Newark in der Nähe von New York. Schon als Teenager wollte er Schriftsteller werden, studierte Literatur in New York und Frankreich und hielt sich dann erst einmal mit Lehraufträgen und Übersetzungsarbeiten über Wasser. Eine erste Ehe zerbrach. Erst mit der „New-York-Trilogie“ - drei lose miteinander verwobenen Detektivgeschichten namens „Stadt aus Glas“, „Schlagschatten“ und „Hinter verschlossenen Türen“ - schaffte er Mitte der 1980er Jahre den Durchbruch, danach arbeitete er sich mit Romanen wie „Mond über Manhattan“, „Mr. Vertigo“ und „Das Buch der Illusionen“ endgültig zum gefeierten Bestsellerautor hoch.