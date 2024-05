Zum Tode von Paul Auster Der Mann, der die Macht des Zufalls beschrieb

„Man interessiert sich hier nicht sonderlich für Schriftsteller“, hat Paul Auster einmal etwas abfällig über seine Heimat bemerkt: „Das ist wirklich anders als in Europa oder in einigen südamerikanischen Ländern - den meisten Amerikanern sind Bücher total egal, und Leute, die Bücher schreiben, erst recht.“ Vielleicht war das im Affekt dahingesagt. Amerika hat zu viele großartige Literaten hervorgebracht, als dass ihre Stimmen nicht Gewicht hätten, auch in den USA, und Paul Auster war gewiss einer der herausragendsten. Aber es stimmt schon: In der Alten Welt, in Deutschland zumal, genoss der jetzt im Alter von 77 Jahren gestorbene Autor tatsächlich eine höhere Popularität als im eigenen Land. Mehrfach wurde er als Kandidat für den Literatur-Nobelpreis gehandelt, doch blieb ihm diese höchste Ehrung verwehrt.