14 Jahre nach dem letzten Band : US-Autor Rick Riordan kündigt neuen „Percy Jackson“-Roman an

Berlin Comeback für „Percy Jackson“: 14 Jahre nach dem Erscheinen des bisher letzten Bandes wird die Fantasy-Reihe mit dem Halbgott als Hauptfigur fortgesetzt.

Der neue Roman „Percy Jackson and the Olympians: The Chalice of the Gods“ soll am 23. September 2023 auf Englisch erscheinen, wie der US-Autor Rick Riordan (58) am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter bekannt gab. Neben der Hauptfigur Percy sollen demnach auch seine Freunde Annabeth Chase und Grover Underwood Teil der Geschichte sein. Ein Termin für die deutschsprachige Veröffentlichung war zunächst nicht bekannt.