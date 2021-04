Literaturtipps : Das müssen Sie von Martin Walser gelesen haben

Szene aus der Verfilumng von „Ein fliehendes Pferd“ mit (von links) Ulrich Tukur, Ulrich Noethen, Petra Schmidt-Schaller und Katja Riemann. Foto: ZDF

Das Gesamtwerk von Martin Walser ist so riesig wie kaum ein zweites eines deutschen Autors. Was sollte man gelesen haben? Wie geben fünf Büchertipps zum Einstieg.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Nur wenige deutschsprachige Autoren können auf ein so umfangreiches Werk blicken wie Martin Walser: rund 70 Erzählungen und Romane, ein gutes Dutzend Theaterstücke und Hörspiele, dazu zahlreiche Essays und publizierte Reden. Nun ist mit „Sprachlaub“ ein neuer, lesenswerter Gedichtband erschienen. Wir wollen die Neuerscheinung zum Anlass nehmen, fünf Bücher aus dem riesigen Gesamtwerk empfehlen, die zu lesen sich besonders lohnen.

Der Klassiker „Ein fliehendes Pferd“. Die Novelle von 1978 ist Walsers erfolgreichstes Buch und womöglich auch sein wichtigstes. Es ist Sommer 1977 und fast unbeschwerte Ferienzeit. Es ist die Geschichte zweier ungleicher Ehepaare und zweier ungleicher Schuldfreunde, die einander am Bodensee zu schönster Ferienzeit zufällig begegnen, die Zeit miteinander verbringen, Enttäuschungen erleben, Lebensernüchterung erfahren. Ein „Glanzstück deutscher Prosa unserer Jahre“ nannte Marcel Reich.-Ranicki die Novelle, dem Walser in „Tod eines Kritikers“ viele Jahre später einen Roman von zweifelhafter Qualität widmete. „Ein fliehendes Pferd“ ist auch sehenswert verfilmt worden, unter anderem mit Katja Riemann, Ulrich Noethen und Ulrich Tukur.

Theologisches Walser ist seit jeher vielseitig interessiert; und so begegnete er vor knapp zehn Jahren ganz auf seine Weise auch der Theologie. „Über Rechtfertigung“ hat er darum auch keinen Versuch genannt, sondern regelrecht eine „Versuchung“. Walser ist neugierig, erkundet, was es damit auf sich haben kann, vor einer höheren Instanz zur eigenen Gewissenserkundung Rechenschaft abzugeben. Große Denker werden zur Unterstützung bemüht wie Luther, Nietzsche, Karl Barth vor allem. Und wie so oft bei Martin Walser ist es auch eine Spracherkundung.

Die Essays Unter den deutschsprachigen Schriftstellern muss Martin Walser als intellektueller Autor bezeichnet werden. Einer, der reflektiert, sich Gedanken macht und Meinungen produziert zu Politik und Gesellschaft. Das hat Walser, der gelernte Journalist, schon immer so getan. Also auch in „Heimatkunde“, ein provozierender Titel damals, der mitten in Studenten-bewegter Zeit 1968 erschien. In „Heimatkunde“ schreibt Walser etwas über den Dialekt, übers Theater, aber auch über Vietnam und Auschwitz. Besonders in diesem Aufsatz wird sein Denken über Vergangenheit und Schuld sichtbar. Bemerkenswertes von einem, der auch die Auschwitz-Prozesse als Berichterstatter verfolgte.

Autobiographisches Eine lupenreine Autobiographie hat Martin Walser nie geschrieben. Aber er hat die Landschaft seiner Herkunft, die Kinder und Jugendjahre in dem Roman „Ein springender Brunnen“ (1998) erzählt. Wie Deutschland sich wandelt, die Mutter in die Partei eintritt, wie ihr Sohn als 17-Jähriger noch in den Krieg ziehen muss und dann die erstbeste Chance ergreift, zu desertieren. Es ist die Geschichte einer deutschen Jugend. Eines Überlebenskampfes auch in und mit Hilfe der Sprache. Aber es ist kein verstecktes Schuldeingeständnis – wie es etwa bei Grass gewesen ist –, sondern die spannende Erzählung einer Bewusstwerdung.