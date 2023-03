Tipps fürs Osterfest Fünf neue Kinder- und Jugendbücher

Wenn der Algorithmus über das Leben entscheidet

Klimakrise, künstliche Intelligenz, die Spaltung der Gesellschaft in Privilegierte und Chancenlose. Sarah Raich hat in ihrem Near-Future-Roman „Equilon“ alles zusammengeschnürt, was es an Katastrophenszenarien gibt. In dieser schönen neuen Welt gibt es das Programm Equilon, dessen Algorithmus dafür sorgt, dass „eine Milliarde Menschen“ ermittelt wird, die auf der von Armut, Hunger und Klimawandel erschütterten Erde ein sorgenfreies Leben haben darf. Der Jugendroman erzählt aus zwei Perspektiven: Da ist Jenna. Sie hat mit Ehrgeiz den Score für die „Eine Milliarde“ geknackt und darf als Auserwählte aus dem Grenzland ins New Valley einreisen. Und da ist Dorian, der keine Chance hat, unter die eine Milliarde zu kommen, bis ihm eine sterbende Frau ihr Kind und den Schlüssel für Equilon anvertraut.