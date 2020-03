„Die Farbe der Rache“ : Cornelia Funke arbeitet am nächsten „Tintenherz“-Teil

Cornelia Funke arbeitet am nächsten „Tintenherz“-Teil

Hamburg Schriftstellerin Cornelia Funke lässt im nächsten „Tintenherz“-Buch die Macht der Bilder in den Vordergrund rücken. Es soll „Die Farbe der Rache“ heißen.

„Ich male im Moment sehr große Gemälde. Und plötzlich wusste ich, dass es noch ein Buch geben muss, in dem es um die Macht der Bilder gegen die Macht der Worte geht. Was ist das Mächtigere?“, sagte die 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Das neue „Tintenherz“-Buch soll „Die Farbe der Rache“ heißen und die Leserinnen und Leser dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Maggie und ihrem Vater, Staubfinger und dem schwarzen Prinzen freuen. „Alle vertrauten Figuren werden vorkommen. Ich kann noch nicht viel verraten, aber es wird um die Rache von Orpheus gehen.“