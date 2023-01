Prinz Harrys Autobiografie in der Stilkritik Von Magie, Lüge, Wahrheit und der Kunst

Tatsächlich ist das Werk auf eine derart professionelle Weise verfasst, dass man glauben möchte, im Duke of Sussex stecke ein begnadeter Autor: minutiös die Schilderung der einzelnen Charaktere, betörend die Fülle an Details in der Beschreibung der Umgebung, atmosphärisch verdichtet die schicksalhaften Wendungen, erbarmungslos die Darstellung eines in Ritualen erstarrten Lebens. Das Buch schließt demütig mit den artigen Worten „Liebe Leserin, lieber Leser: Danke dafür, dass Sie meine Geschichte in meinen eigenen Worten erfahren wollten.“