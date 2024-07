Amerikanische Erzähler Stephen King und T. C. Boyle greifen in den Wahlkampf ein

Das eint ihn mit einem anderen amerikanischen Superstar-Erzähler, der wie King in Deutschland ein besonders treues Publikum hat. Auch T.C. Boyle veröffentlichte soeben einen neuen Erzählband. Und auch er schreibt sich in „I Walk Between The Raindrops“ an die Gegenwart heran, sogar noch ein bisschen radikaler als King. Die Texte in dem sehr guten Buch handeln von selbstfahrenden Autos, vom Klimawandel (eins von Boyles wiederkehrenden Themen) und von Frauenfeindlichkeit. Bisweilen hört man im Boyle-Sound Anklänge an die Sprecherstimmen Stephen Kings. Und er findet noch immer grandiose erste Sätze: „Kurz nach der Schießerei musste ich zu einer Konferenz nach Dallas und beschloss, nicht zu fliegen, sondern mit dem Zug zu fahren.“