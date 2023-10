„Spiegel“-Bestseller seit 2013 Die erfolgreichsten Autoren und meistverkauften Bücher Deutschlands

Das ZDF hat die „Spiegel“-Bestsellerlisten in der Kategorie „Hardcover Belletristik“ seit 2013 ausgewertet und so die meistverkauften Werke und erfolgreichsten Autoren ermittelt. Alle Schriftsteller der Top Ten waren in den vergangenen zehn Jahren weit mehr als 70 Wochen in den „Spiegel“-Bestsellern gelistet. Das erfolgreichste Buch war sogar über ein Jahr lang in dieser Liste zu finden.