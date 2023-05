Preisgekrönte Autorin Sibylle Lewitscharoff im Alter von 69 Jahren gestorben

Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff („Blumenberg“) ist tot. Sie starb am Samstag in Berlin im Alter von 69 Jahren, wie der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf das Umfeld der Autorin mitteilte. Die genauen Todesumstände sind bislang nicht bekannt. Sie litt seit Jahren an Multipler Sklerose.