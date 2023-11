Sensitivity Reading bei Verlagen Was darf man heute noch sagen?

Kritik an alter Literatur gibt es immer wieder. Kinderbüchern wie Pippi Langstrumpf und Jim Knopf wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, rassistische Darstellungen und Worte zu beinhalten. Die umstrittene Stelle in Astrid Lindgrens Klassiker wurde überarbeitet, heute findet sich dort ein anderer Begriff. Auch Sachbücher geben Anlass für Kritik. Erst im vergangenen Jahr gab es an einer Siegburger Schule einen Eklat um ein Lehrbuch, das vermittelte, Zwangsehen, Sozialbetrug und Ehen im eigenen Familienkreis seien ein verbreitetes Phänomen in türkischen Familien. Statt diskriminierende Strukturen in der Gesellschaft abzubauen, tragen solche Fälle dazu bei, Vorurteile zu reproduzieren.