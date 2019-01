„Der Nazi & der Friseur“: Schriftsteller Edgar Hilsenrath im Alter von 92 Jahren gestorben

Wittlich Das Lachen, das einem im Halse stecken bleibt: Edgar Hilsenrath gehörte zu den letzten Zeitzeugen, die schreibend von den Verbrechen der NS-Zeit erzählten. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.

„Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Edgar Hilsenrath verstorben ist.“ Diese Notiz auf der Internetseite des Autors ist so lakonisch, dass man glauben könnte, der große, 1926 in Leipzig geborene Schriftsteller, habe diesen kargen Satz selbst verfasst. Vielleicht hat es dem großen Erzähler sogar Freude gemacht, der durchs ungeheuerliche Elend des 20. Jahrhunderts gehen musste, um es dann zur Literatur werden zu lassen. Er hat das Grauen auf diese Weise einzigartig überliefert; und das bereits mit seinem Debütroman „Nacht“ von 1964. In dem unerbittlichen Buch hat er in einer unerbittlichen Sprache vom Überlebenskampf der Juden im Ghetto Proknow in der heutigen Ukraine erzählt.