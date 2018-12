Preisgekrönter israelischer Schriftsteller: Amos Oz im Alter von 79 Jahren gestorben

Jerusalem Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 79 Jahren in Jerusalem, wie seine Tochter Fania Oz-Salzberger auf Twitter mitteilte.

Der Schriftsteller, Journalist und Mitbegründer der politischen Bewegung "Peace Now" wurde am 4. Mai 1939 in Jerusalem geboren. Er studierte Literatur und Philosophie an der Hebräischen Universität