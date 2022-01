Schöpfer von „Valerian“ : Comiczeichner Jean-Claude Mézières mit 83 Jahren gestorben

Der französische Comiczeichner Jean-Claude Mezieres bei einem Fototermin in Paris im Jahr 2017. Foto: dpa/Joel Saget

Hamburg Vielen wird der Film „Valerian“ ein Begriff sein. Jetzt ist der Schöpfer der Figur, der französische Comiczeichner Jean-Claude Mézières, im Alter von 83 Jahren gestorben.

Das teilte der Carlsen Verlag am Montag in Hamburg mit. „Er hinterlässt eine große Lücke, doch seine fantastischen Bildwelten bleiben unsterblich“, teilte der Verlag mit. „Star Wars“ wäre ohne „Valerian“ nicht denkbar, so Programmleiter Klaus Schikowski.