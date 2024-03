Der zweite Roman von Robert Peters Heute Rentner - in der Jugend Revoluzzer

Über Politik, Rudi Dutschke, die Demonstrationen in Berlin, die RAF, oder Che Guevara sprechen die Jugendlichen zwar hin und wieder. Und einige lassen auch den „Experten“ heraushängen. Doch so richtig Ahnung hat keiner in der Gruppe, sie tun so, als ob. „Und wir Jüngeren waren beeindruckt“, erinnert sich Peters. Natürlich gehört auch das rote Büchlein, die „Mao-Bibel“, dazu, „die aber wohl keiner aus der Gruppe gelesen hat. Wir hätten sie auch nicht verstanden.“ Die 70er Jugend wird auch in der Zeit der Friedensdemos groß: „Das hinderte uns aber nicht daran, Armeeparkas, sogar mit Einschusslöchern, zu tragen“, zeigt Peters die Widersprüche auf.