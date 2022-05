„Für die Ukraine – für die Freiheit“ : Reden von Selenskyi sollen als Buch erscheinen

Berlin Ausgewählte Reden des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi sollen demnächst auf Deutsch als Buch erscheinen. Die Sammlung werde Ende Mai unter dem Titel „Für die Ukraine – für die Freiheit“ veröffentlicht.

Das teilte der Ullstein Verlag in Berlin am Donnerstag mit. Mit dem Erlös soll die ukrainische Bevölkerung unterstützt werden - das Geld soll an eine von der ukrainischen Botschaft in Paris beauftragte Organisation gespendet werden. Der Band soll mehr als 20 Ansprachen enthalten, etwa Reden vom Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie Ansprachen vor dem amerikanischen Kongress und dem Deutschen Bundestag.