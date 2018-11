Protokolle zum NSU-Prozess: Biedermann und die Brandstifterin

Düsseldorf Der Prozess gegen Beate Zschäpe und Unterstützer des NSU wurde vom Gericht nicht protokolliert. Nun liegt trotzdem eine Mitschrift vor. Soll man das lesen? Ja!

Man meint ja, schon alles über den sogenannten NSU zu wissen, über Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und ihre Verbrechen: drei Sprengstoffattentate, 15 Raubüberfälle, zehn Morde. Über ein Jahrzehnt hinweg zog das Trio durch das Land. Am 4. November 2011, fast auf den Tag genau vor sieben Jahren, töteten sich Mundlos und Böhnhardt nach einem Banküberfall schließlich selbst. Allein Beate Zschäpe stellte sich, zuvor hatte sie noch ein Bekennervideo in die Post gegeben. Damit war der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) in der Welt. Wobei das nicht ganz richtig ist. In der Welt war der NSU vorher schon. Nur ermittelt hatte ihn niemand.