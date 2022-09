Autor von legendären Horrorbüchern : Peter Straub im Alter von 79 Jahren gestorben

New York Neben Stephen King galt er als einer der erfolgreichsten Autoren im Horror-Genre. Seine ersten großen Erfolge feierte er mit „Julia“ und „Geisterstunde“. Jetzt ist Peter Straub im Alter von 79 Jahren gestorben.

Seine Tochter Emma schrieb am Dienstag auf ihrem Instagram-Account mit, Straub sei am Sonntag gestorben. „Peter Francis Straub, der klügste und lustigste Mensch in jedem Raum, in dem er jemals war“, schrieb sie. „Was für ein Glück wir hatten. Es gibt nicht genug Worte auf der Welt.“ Dazu teilte sie eine Reihe von Bildern ihres Vaters, unter anderem von dessen Hochzeit und Schnappschüsse mit seinen Enkelkindern.